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Бывшая российская гребчиха Пракатень завоевала золото на Азиатских играх

Спортсменка дважды меняла гражданство
25 сентября 2023 11:59
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по академической гребле Анна Пракатень стала победительницей Азиатских играх.

Отметим, что 31-летняя спортсменка завоевала золотую награду в соревновании одиночек. Пракатень стала лучшей с результатом 7 минут 39,05 секунды.

Серебро завоевала представительница Китая Лю Жуйци (+10,93 секунды). ЗАмкнула тройку призёров Сихо Йонекава (+12,83) из Японии.

Напомним, что до 2016 года Пракатень выступала за сборную Беларуси. Затем она стала россиянкой и выиграла золото ОИ-2020. В мае этого года Анна сменила спортивное гражданство на узбекистанское.

источник: «Советский спорт»
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