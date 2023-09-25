Гимнастка Леванова назвала предателями тех, кто меняет российское гражданство

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала, что осуждает соотечественников, сменивших спортивное гражданство из-за санкций.

«Я думаю, что это предательство. Россия дала столько возможностей, столько денег вложила для того, чтобы спортсмен тренировался в лучших условиях. И так просто уйти на всем готовеньком — я думаю, что это некрасиво и очень неприятно», — приводит слова спортсменки «Интерфакс».

Также она заявила, что следит за ситуацией с критериями МОК и возможным допуском россиян на Олимпийские игры, однако слабо верит в благоприятный исход.