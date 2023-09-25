«Глупость какую-то несёт». Смородская высказалась о словах Дзюбы про Семака

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о словах форварда железнодорожников Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

В воскресенье, 24 сентября, московская команда в гостях обыграла петербуржцев со счётом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

«Ничего умного в его ответе нет. Просто глупость какую-то несет и не понимает значение своего и Семака. Сравнил себя и Семака — просто глупость. Должен ли отреагировать «Локомотив»? Нет, не должен», — цитирует Смородскую «Спорт День за Днем».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.