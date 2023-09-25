Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из отечественных гимнастов не планирует ехать на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, что в марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.