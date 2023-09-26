Светлана Журова: странно, что Исинбаева никак не комментирует реакцию на свои слова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критике в российском спортивном сообществе на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжке с шестом Елены Исинбаевой.

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее. Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила», — приводит слова Журовой «Газета.RU».

Напомним, Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной победительницей мирового первенства в прыжках с шестом.

Исинбаева, являющаяся членом комиссии спортсменов МОК, ранее отреагировала на материалы СМИ о её переезде в Испанию и связях с ВС РФ. Экс-легкоатлетка написала, что во время карьеры она никогда не состояла в ВС, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». ​​​​​​​