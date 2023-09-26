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В Федерации дзюдо России заявили, что сборная готовится к чемпионату Европы

Турнир пройдёт во Франции в ноябре.
26 сентября 2023 19:43
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил,ч то сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье.

«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки», - приводит слова Соловейчика ТАСС.

В апреле этого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

источник: ТАСС
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