В Федерации дзюдо России заявили, что сборная готовится к чемпионату Европы

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил,ч то сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье.

«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки», - приводит слова Соловейчика ТАСС.

В апреле этого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.