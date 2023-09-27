МОК рассмотрит рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси на соревнования

1 и 2 октября в Лозанне (Швейцария) пройдёт Международный форум спортсменов. На нём состоится заседание Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).

По информации пресс-службы МОК, на этом заседании будут рассмотрены рекомендации для спортивных федераций, регламентирующие участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях.

Отметим, что место в Комиссии спортсменов МОК имеет двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева.