МОК рассмотрит рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси на соревнования

1 и 2 октября в Лозанне (Швейцария) пройдёт Международный форум спортсменов. На нём состоится заседание Комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).
По информации пресс-службы МОК, на этом заседании будут рассмотрены рекомендации для спортивных федераций, регламентирующие участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях.
Отметим, что место в Комиссии спортсменов МОК имеет двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева.
28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.