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Польша подаст заявку на проведение летней ОИ-2036

Летом страна принимала Европейские игры.
27 сентября 2023 13:54
автор: Александр Поволоцкий

Польша намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр, которые запланированы на 2036 год.

Ранее стало известно, что ОИ-2036 хотят принять также Индонезия и Мексика.

«Хотел бы объявить пoсле консультации с Польским oлимпийским комитетом, министром спорта и правительством, чтo нашей амбицией и намерением являeтся борьба за организацию Олимпийских игр в 2036 году», — приводит Reuters слова президента Польши Анжея Дуды.

Отметим, что ОИ-2024 примет Париж. Олимпиада 2028 года состоятся в американском Лос-Анджелесе, а в 2032-м в австралийском Брисбене.

Польша никогда не была страной-хозяйкой Олимпийских игр.

источник: Reuters
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