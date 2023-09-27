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«Милан» обыграл «Кальяри» в выездном матче Серии А

Фаворит уверенно набрал три очка.
27 сентября 2023 21:25
автор: Денис Владимиров

«Милан» обыграл «Кальяри» в выездном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче на 29-й минуте забил ангольский нападающий хозяев поля Зито Лувумбо.

Гости отыгрались на 40-й минуте после точного удара швейцарского форварда Ноа Окафора, а ещё через пять минут английский защитник Фикайо Томори вывел «Милан» вперёд.

Итоговый результат установил английский хавбек Рубен Лофтус-Чик, отличившийся на 60-й минуте.

«Милан» набрал 15 очков и расположился на втором месте в таблице Серии А. «Кальяри» с двумя баллами занимает последнюю, 20-ю строчку.

источник: «Советский спорт»
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