«Милан» обыграл «Кальяри» в выездном матче Серии А

«Милан» обыграл «Кальяри» в выездном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче на 29-й минуте забил ангольский нападающий хозяев поля Зито Лувумбо.

Гости отыгрались на 40-й минуте после точного удара швейцарского форварда Ноа Окафора, а ещё через пять минут английский защитник Фикайо Томори вывел «Милан» вперёд.

Итоговый результат установил английский хавбек Рубен Лофтус-Чик, отличившийся на 60-й минуте.

«Милан» набрал 15 очков и расположился на втором месте в таблице Серии А. «Кальяри» с двумя баллами занимает последнюю, 20-ю строчку.