Защитник «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок судьи в матче КХЛ

Форвард нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов оштрафован КХЛ за намеренное применение физической силы в отношении арбитра. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

26 сентября в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:1) 22-летний хоккеист толкнул линейного судью Александра Чернышёва, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

Какую сумму заплатит за свой поступок Фирстов пока не сообщается. По регламенту КХЛ подобные действия караются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей.