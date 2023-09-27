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Защитнику «Валенсии» Васкесу диагностировали нейромоторное расстройство

Футболисту потребуется лечение.
27 сентября 2023 23:25
автор: Денис Владимиров

Защитнику испанской «Валенсии» Хесусу Васкесу диагностировали нейромоторное расстройство, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что некоторое время назад 20-летний футболист почувствовал недомогание, вследствие чего был отправлен на медицинское обследование, по результатам которого был поставлен указанный диагноз. Теперь игроку предстоит пройти лечение, которое будет направленно на снятие острых симптомов заболевания. После этого начнёт процесс реабилитации.

В нынешнем сезоне Васкес провёл в составе клуба два матча и не отметился результативными действиями. На счету футболиста есть выступления за юношеские сборные Испании.

источник: «Советский спорт»
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