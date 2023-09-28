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Сергей Соловейчик: Федерация дзюдо России чувствует поддержку со стороны IJF

Российские дзюдоисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.
28 сентября 2023 09:35
автор: Виталий Овсянников

Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что ощущает поддержку со стороны Международной федерации дзюдо (IJF) и национальных федераций.

Отметим, что российские дзюдоисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Рад за семью дзюдо. Мы чувствуем поддержку международной федерации, наших коллег из национальных федераций. Мне кажется, что наш вид спорта достаточно благополучный с точки зрения человеческого лица и понимания ситуации. Наши спортсмены точно ничем не провинились, а страдают незаслуженно», — заявил Соловейчик в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Также президент ФДР отметим, что сейчас российские дзюдоисты готовятся к континентальному первенству, который состоится во Франции.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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