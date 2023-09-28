Сергей Лавров: МОК нарушает олимпийскую хартию в отношении России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает олимпийскую хартию в отношении России.

«Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется и будет и дальше делать это не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к нему.

Олимпийское движение в результате позиции президента МОК Томаса Баха превращается в инструмент политики Запада. Это совершенно очевидно. Всемирное антидопинговое агентство в своё время было превращено в такой инструмент. Долгие годы они пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, беспочвенно обвиняя нашу страну, многократно — наших великих спортсменов.

Сейчас уже МОК использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство российских спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна.

Томас Бах не раз заявлял, что олимпийскую хартию надо уважать, но не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что сейчас происходит на Украине. Долгие годы МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причём делал это за десятки тысяч миль от своих границ. И всё это сходило им с рук», — приводит слова Лаврова ТАСС.

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.