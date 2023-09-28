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Российские пловцы могут быть дисквалифицированы за общение со СМИ

World Aquatics – о последствиях разговора спортсменов с журналистами.
28 сентября 2023 11:00
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 сентября, в Международной федерации плавания пояснили о том, что российские и белорусские спортсмены за общение со СМИ во время турниров могут быть не только оштрафованы, но и дисквалифицированы.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта, и санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», — заявили в World Aquatics в интервью ТАСС.

Напомним, Международная федерация плавания опубликовала критерии допуска атлетов из России до международных турниров. В них включается не только нейтральный статус, но и запрет общаться со СМИ, а также возможность выступать только в индивидуальных соревнованиях.

источник: ТАСС
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