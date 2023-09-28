Зинэтула Билялетдинов согласился с тем, что «Торпедо» заслуженно лидирует в таблице КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал лидерство нижегородского «Торпедо» в общей турнирной таблице КХЛ.

28 сентября «Торпедо» на домашнем льду обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

«Торпедо» — заслуженный лидер таблицы? Я считаю, что так, как они играют, — безусловно. Команда играет очень хорошо, азартно, с большой отдачей, молодые ребята. Почему нет?» — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

«Торпедо» с 19 очками занимает первое место в таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова выиграла девять из 11 матчей в текущем регулярном чемпионате. «Ак Барс» с 15-ю баллами находится на третьей строчке на Востоке.