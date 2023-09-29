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Мошенники обманули чемпионку мира Тимошинину на 1 млн рублей от лица спортивной федерации

Спортсменка попалась на уловку злоумышленников.
Мошенники обманули чемпионку мира Тимошинину на 1 млн рублей от лица спортивной федерации
29 сентября 2023 12:59
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Российская федерация прыжков в воду

Стало известно, что чемпионку Европы и мира по прыжкам в воду Светлану Тимошинину мошенники обманули более чем на 1 млн рублей, обратившись к спортсменке от лица президента спортивной федерации. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, злоумышленники написали спортсменке сообщение в телеграме якобы от Станислава Дружинина, президента Федерации прыжков в воду России. В нём было сказано, что вскоре Тимошининой позвонят из организации и дадут инструкции.

После этого на телефон прыгуньи поступил звонок с неизвестного номера, в котором ей заявили, что она находится в опасности: в её отношении якобы могут завести уголовное дело из-за перевода денег со счетов в недружественные страны. затем спортсменке якобы звонили из ФСБ и ЦБ и сообщали о необходимости перевода денег на «безопасный счёт».

В итоге Тимошинина сняла деньги и передала их курьеру. Только спустя некоторое время она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

источник: Телеграм-канал Mash
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