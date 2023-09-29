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Генсек FISU заявил о надежде на скорое возвращение российских спортсменов

Международный университетский спорт не отрекается от России.
Генсек FISU заявил о надежде на скорое возвращение российских спортсменов
29 сентября 2023 16:09
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автор фото: FISU

На конгрессе европейского спорта и туризма в Закопане (Польша) генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон выступил с докладом о спортивной дипломатии. Во время его выступления была поднята тему влияния политики на спорт.

Как сообщает пресс-служба FISU, во время своего выступления Сентрон рассказал о помощи, которую его организация оказывает украинским спортсменами, чтобы они могли участвовать в мероприятиях под эгидой FISU, а также выразил надежду на то, что спортсмены из России вскоре смогут вернуться на соревнования:

«Я надеюсь, что студенты из России вернутся на соревнования FISU, как только закончится СВО (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора) на Украине», — заявил Сентрон.

Летняя Универсиада в 2023 году была запланирована на август и должна была пройти в Екатеринбурге. Однако из-за событий на Украине соревнования были перенесены из России.

В итоге в Екатеринбурге примерно в те же даты, в которые и планировалось провести Универсиаду-2023, прошёл международный фестиваль университетского спорта. В нём приняли участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

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