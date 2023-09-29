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Терентьев прокомментировал новость о допуске россиян на Паралимпиаду-2024

Атлеты из России смогут принять участие в турнире в нейтральном статусе.
29 сентября 2023 16:55
автор: Глеб Шевяков

Паралимпийский чемпион и политический деятель Михаил Терентьев выразил своё мнение по поводу того, что российских спортсменов допустили до Паралимпийских игр-2024 на условиях нейтрального статуса.

«Это сбалансированное решение. Все мы знаем, что российской команде нельзя выступать под своим флагом, но, с другой стороны, спортсмены, которые готовились к международным стартам, у них будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Нужно внимательно отслеживать, чтобы та возможность, которая была предоставлена, не была обличена каким-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов. Отборочные старты уже прошли, и непонятно, как наши спортсмены будут отбираться», — приводит слова Терентьева «Спорт-Экспресс».

Паралимпиада 2024 года пройдёт в столице Франции – Париже. Соревнования стартуют 28 августа следующего года и продлятся до 8 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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