Терентьев прокомментировал новость о допуске россиян на Паралимпиаду-2024

Паралимпийский чемпион и политический деятель Михаил Терентьев выразил своё мнение по поводу того, что российских спортсменов допустили до Паралимпийских игр-2024 на условиях нейтрального статуса.

«Это сбалансированное решение. Все мы знаем, что российской команде нельзя выступать под своим флагом, но, с другой стороны, спортсмены, которые готовились к международным стартам, у них будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Нужно внимательно отслеживать, чтобы та возможность, которая была предоставлена, не была обличена каким-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов. Отборочные старты уже прошли, и непонятно, как наши спортсмены будут отбираться», — приводит слова Терентьева «Спорт-Экспресс».

Паралимпиада 2024 года пройдёт в столице Франции – Париже. Соревнования стартуют 28 августа следующего года и продлятся до 8 сентября.