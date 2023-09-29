Российского тренера оправдали после обвинений в жестоком обращении с гимнастками в Италии

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина избежали серьёзного наказания за обвинения в жестоком обращении со спортсменками. Об этом сообщает Rerppublica.

Федеральная прокуратура запросила выдать предупреждение для Маккарани (были версии отстранения и штрафа) и оправдание для её помощницы Ольги Тишиной. Обвинение не смогло найти доказательств жестокого обращения со спортсменками.

Напомним, ранее тренеров обвинили в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

По заявлениям, гимнасток подвергали «психологическому давлению», что у некоторых из них провоцировало «пищевые и психологические расстройства».

Прокуратура начала расследование после того, как мать двух девочек подала жалобу на предполагаемое психологическое насилие над девушками.