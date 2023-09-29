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Тарасова отреагировала на новость о допуске российских спортсменов на Паралимпиаду-2024

Россияне смогут выступить на соревнованиях без флага и гимна.
29 сентября 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу того, что российские атлеты были допущены до Паралимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение разрешить принять участие спортсменам из России в предстоящем турнире.

«Мы хотим, чтобы нас допускали в любом статусе и согласны на это. Мы уже так поступали. Вы хотите, чтобы у нас было написано: «Россия»? И чтобы нас не допустили?» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
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