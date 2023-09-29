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ПКР намерен добиваться полного восстановления прав российских спортсменов

Уже первые сподвижки есть.
ПКР намерен добиваться полного восстановления прав российских спортсменов
29 сентября 2023 18:23
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Паралимпийский комитет России намерен добиться полного восстановления прав отечественных атлетов. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что МПК разрешил спортсменам из РФ принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

«Отказывать в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность», - говорится в заявлении ПКР.

Ранее продюсер Яна Рудковская отреагировала на решение о частичной приостановке членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.

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