ПКР намерен добиваться полного восстановления прав российских спортсменов

Паралимпийский комитет России намерен добиться полного восстановления прав отечественных атлетов. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что МПК разрешил спортсменам из РФ принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

«Отказывать в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность», - говорится в заявлении ПКР.

Ранее продюсер Яна Рудковская отреагировала на решение о частичной приостановке членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.