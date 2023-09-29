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Губерниев призвал российских спортсменов ехать на Паралимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Ранее отечественные атлеты были допущены до Игр.
29 сентября 2023 18:29
автор: Степан Шереметьев

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российских атлетов допустили к Паралимпиаде-2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, что данное решение было принято на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Бахрейне в пятницу.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать. Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество», — приводит слова журналиста Sport24.

источник: Sport24.ru
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