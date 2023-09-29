Губерниев призвал российских спортсменов ехать на Паралимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российских атлетов допустили к Паралимпиаде-2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, что данное решение было принято на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в Бахрейне в пятницу.

«Это хороший знак. Если получится, то надо ехать. Нейтральный статус? Если сейчас еще квасные патриоты начнут вопить, что и паралимпийцам не надо ехать, то это уже будет человеконенавистничество», — приводит слова журналиста Sport24.