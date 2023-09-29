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Министр спорт РФ Матыцин высказался о допуске россиян на Паралимпиаду-2024

Атлеты из России имеют право выступить на турнире в нейтральном статусе.
29 сентября 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил мнение по поводу, что российские спортсмены получили допуск до участия в Параолимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение разрешить принять участие спортсменам из России в предстоящих соревнованиях.

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта. Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. В мировом спортивном движении наблюдается усталость от политизации спорта, необъективных решений в угоду интересов отдельных стран», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Паралимпиада 2024 года пройдёт в столице Франции – Париже. Соревнования стартуют 28 августа следующего года и продлятся до 8 сентября.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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