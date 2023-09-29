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Светлана Журова: спортсменам, вернувшимся в Россию после 90-х, всё простили, но ситуация была другая

Вернутся ли беглецы сейчас?
29 сентября 2023 19:01
автор: Тимур Пацюк

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможном возвращении в РФ атлетов, которые ранее отказались выступать под российским флагом.

«Если сменившие спортивное гражданство будут возвращаться в Россию, значит, они свой шаг сочтут ошибкой. Раньше было проще — никаких социальных сетей, такие новости прошли бы мимо. В 90-е многие уезжали, потом вернулись — и ничего, им всё простили. Но тогда была немного другая ситуация, они же не хаяли Россию. Многое зависит от того, кто и что скажет», - приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее депутат Госдумы заявила, что шахматист Александра Костенюк, выступающая за Швейцарию с 2022 года, также может вернуться в Россию.

источник: «Газета.Ru»
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