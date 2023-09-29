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Козловский – о возможности россиян выступить на Паралимпиаде: послал бы не больше, чем на 3 буквы

Атлеты из России смогут принять участие в турнире 2024 года в нейтральном статусе.
29 сентября 2023 20:17
автор: Никита Плохих

Бывший представитель России в совете Европейских олимпийских комитетов и экс-депутат Госдумы Александр Козловский ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже на условиях нейтрального статуса.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение разрешить принять участие спортсменам из России в предстоящих соревнованиях.

«Вне зависимости от выбора спортсменов, осуждать я их не буду. Для меня, как гражданина России, я бы на таких условиях паралимпийский комитет послал бы не больше, чем на 3 буквы. Если бы было какое-нибудь другое слово, на 2 буквы, послал бы туда. Вот, это мой ответ», – заявил Козловский в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Паралимпиада 2024 года пройдёт в столице Франции – Париже. Соревнования стартуют 28 августа следующего года и продлятся до 8 сентября.

источник: «Советский спорт»
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