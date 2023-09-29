Козловский – о возможности россиян выступить на Паралимпиаде: послал бы не больше, чем на 3 буквы

Бывший представитель России в совете Европейских олимпийских комитетов и экс-депутат Госдумы Александр Козловский ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже на условиях нейтрального статуса.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение разрешить принять участие спортсменам из России в предстоящих соревнованиях.

«Вне зависимости от выбора спортсменов, осуждать я их не буду. Для меня, как гражданина России, я бы на таких условиях паралимпийский комитет послал бы не больше, чем на 3 буквы. Если бы было какое-нибудь другое слово, на 2 буквы, послал бы туда. Вот, это мой ответ», – заявил Козловский в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Паралимпиада 2024 года пройдёт в столице Франции – Париже. Соревнования стартуют 28 августа следующего года и продлятся до 8 сентября.