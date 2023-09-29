Козловский оценил перспективы россиян вернуться на международную арену после допуска паралимпийцев

Бывший представитель России в совете Европейских олимпийских комитетов и экс-депутат Госдумы Александр Козловский высказал предположение по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов до турниров на фоне решения по паралимпийцам.

Сегодня Международный паралимпийский комитет допустил российских атлетов до Паралимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Я не особо в это верю. Понимаете, не только в спорте, но и на всех уровнях и отношениях со всех сторон жизни организовано такое давление на Россию со стороны стран, которые считают себя самыми главными. Другое дело, что в отношении России они ошиблись. Великое счастье видеть то, что 90-е годы далеко ушли с этим преступным правительством и президентом, которые начинали править в 90-е годы. Так повезло, что Путин стал президентом и на такой уровень вывел Россию. То что происходит в спорте — жуткое международное преступление», – сказал Козловский в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.