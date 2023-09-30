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Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира в Португалии

Состязания намечены на начало октября.
30 сентября 2023 11:59
автор: Тимур Пацюк

Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 21 года. Соревнования пройдут с 4 по 7 октября в Одивелаше (Португалия).

«Наша команда, имеющая успешные традиции в этой возрастной группе, будет представлена в Португалии четырьмя дзюдоистами и тремя дзюдоистками, которые выступят как нейтральные индивидуальные атлеты», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

От РФ на первенство отправятся Кртстина Дудина (весовая категория до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Виктория Карсанова (до 70 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Анджей Павлюков (до 100 кг), Денис Батчаев и Дмитрий Якушев (оба - свыше 100 кг).

Ранее дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Баку.

источник: ТАСС
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