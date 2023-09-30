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Винер обратилась к телефонным мошенникам: да пошли вы, господа!

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что знает о том, что телефонные злоумышленники используют её имя ради наживы.
30 сентября 2023 19:55
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о мошеннических схемах, осуществляемых якобы от имени ВФХГ и главы организации. Также Винер оставила послание злоумышленникам.

«Да, мне известно, что какие-то мошенники пишут от моего имени. Ничего хорошего не могу об этом сказать. Что бы могла передать этим людям? Да пошли вы, господа! Куда? Думаю, сами догадываетесь», - сказала Винер.

Напомним, Всероссийская федерация художественной гимнастики сообщила, что тренерам и спортсменкам поступают сообщения и звонки мошеннического характера, якобы от Винер. Сообщения присылают от аккаунтов с фальшивой галочкой верификации.

>>Ирина Винер выступила с предложением организовать альтернативные Олимпийские игры

источник: «Советский спорт»
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