Кудерметова выиграла турнир в Токио

Россиянка Вероника Кудерметова стала триумфатором турнира в Токио. Это соревнования серии WTA-500.

В финальном матче россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла американку Джессику Пегулу – 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 25 минут.

На счету Вероники 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У Пегулы, посеянной под вторым номером, 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 1.

Для Вероники это второй титул на уровне WTA. Она поднялась в рейтинге на 16-е место.