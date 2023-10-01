Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO, не проводя бой

Австралийский боксёр Тим Цзю стал чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе. Отметим, что он получил титул без боя. Причина этого решения – отказ чемпиона Джермелла Чарло проводить поединок с Цзю.

Вместо этого американец встретился с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и уступил единогласным решением судей.

28-летний Цзю провёл 23 боя на профессиональном уровне и во всех одержал победы. 15 октября Тим будет впервые защищать титул в поединке против Брайана Мендосы из США.