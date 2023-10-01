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Президент Паралимпийского комитета Эстонии раскритиковала МПК за допуск россиян на Игры-2024

Функционер ведёт себя согласно поведению руководства Эстонии.
01 октября 2023 15:38
автор: Виталий Стопин

Президент Паралимпийского комитета Эстонии (ЭПК) Моника Хауканымм заявила, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске российских спортсменов до Игр-2024 в Париже (Франция) является болезненным и шокирующим.

«Решение Исполкома МПК о допуске российских и белорусских спортсменов в индивидуальном и нейтральном статусе к участию в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже действительно болезненно и шокирует нас.

Паралимпийский комитет Эстонии остался при своём мнении, согласно которому представителю этих стран нет места в международном паралимпийском движении. Очень грустно видеть, что значительная часть мира не понимает более широкого значения того, что сейчас происходит на Украине.

Мы обсуждаем эту ситуацию на уровне правления ЭПК, а также разговариваем с нашими членами и паралимпийцами. Теперь нам остаётся ждать сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи, чтобы после поговорить с руководством Эстонского олимпийского комитета и сформировать свою позицию по поводу этой ситуации», — заявила Хауканымм эстонским журналистам.

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источник: «Советский спорт»
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