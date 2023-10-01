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Гирев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

Также этой возможностью воспользовались пять спортсменов из Белоруссии.
01 октября 2023 19:34
автор: Степан Шереметьев

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Иван Гирев получил нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает ТАСС. Также нейтральный статус получили пять спортсменов из Белоруссии.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе, допуск только на индивидуальных дистанциях, запрет на общение со СМИ во время крупнейших турниров.

Гирев на Олимпиаде 2020 года завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 м свободным стилем. Также россиянин завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2021 года и является двукратным чемпионом Европы 2021 года.

источник: ТАСС
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