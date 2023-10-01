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Российская синхронистка попала в Международный зал славы плавания

Церемония чествования проходила в Форт-Лодердейле (Флорида, США).
01 октября 2023 22:03
автор: Степан Шереметьев

Российская синхронистка, многократная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко включена в Международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба организации.

Церемония чествования Ищенко и еще 12 спортсменов проходила в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

Ищенко выиграла по два золота Олимпиады в 2012 и 2016 годах, а также высшую награду ОИ-2021 в Токио. Она является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию. В данный момент Ищенко занимает пост министра спорта Калининградской области.

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