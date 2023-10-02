Родионенко — о выступлении россиян в нейтральном статусе: медаль не стоит предательства родины

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, рассуждая о выплатах за медали, которые российские спортсмены могут завоевать на Олимпиаде в нейтральном статусе, заявила, что на таких условиях гимнасты на Игры не поедут.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.