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Родионенко — о выступлении россиян в нейтральном статусе: медаль не стоит предательства родины

Наставница высказалась о важной теме.
02 октября 2023 15:06
автор: Степан Шереметьев

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, рассуждая о выплатах за медали, которые российские спортсмены могут завоевать на Олимпиаде в нейтральном статусе, заявила, что на таких условиях гимнасты на Игры не поедут.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

источник: Sport24.ru
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