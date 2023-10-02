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В Москве 2 октября стартовал первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

Мероприятие важно для развития профессионального и массового спорта в России.
В Москве 2 октября стартовал первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт»
02 октября 2023 18:25
автор: Виталий Стопин
автор фото: forumais.ru

В Москве 2 октября стартовал первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Организаторами форума являются Министерство спорта и Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор — спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

Мероприятие пройдёт в течение двух дней. Оно объединило на одной площадке представителей единого регулятора в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний. С приветственным словом к участникам форума выступил заместитель Минспорта РФ Одес Байсултанов.

«Вопросы, связанные с отчислением на спорт, особенно актуальны в нынешних геополитических условиях. Это безусловная поддержка не только спортивной индустрии, но и восстановление отрасли спорта на воссоединенных территориях.

З последние два года федерации получили от букмекерских отчислений сумму почти в шесть раз больше, чем было запланировано. В условиях санкций финансирование спорта со стороны государства будет снижаться, поэтому отчисления букмекеров на спорт — это «рабочий механизм поддержки», — сказал Байсултанов.

Как отметил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачёв, в первом полугодии 2023 г. букмекеры направили на финансирование физкультуры и спорта 8,4 млрд рублей. В настоящее время Единый регулятор направляет отчисления в 123 федерации и 3 профессиональные спортивные лиги.

«Отчисления растут по нескольким причинам. Одна из них — борьба ЕРАИ с нелегальными операторами. Так мы увеличиваем долю легального сектора», — подчеркнул Грачёв.

Средства от букмекерских отчислений уже эффективно используют в Паралимпийском комитете России (ПКР), рассказал его президент Павел Рожков.

«У нас федерации поделены не по видам спорта, а по виду инвалидности. Сейчас их три, возможно будет и четвертая. 30 млн рублей получает федерация с поражением опорно-двигательного аппарата, такая же сумма отходит федерации спортсменов с нарушением интеллекта и в связи с переаккредитацией пока не получает отчислений, но будет чуть позже федерация незрячих», — сказал Рожков.

Со следующего года согласно закону букмекерские отчислений будут направляться в том числе на массовый спорт. «И это правильно, потому что в массовом спорте занято 80% населения нашей страны, — подчеркнула президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. — Кроме того, президент страны неоднократно заявлял о необходимости поддерживать массовый спорт, и мы готовы это делать».

Как отметил на открытии мероприятия директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «Форум „Азартные игры: отчисления на спорт“ — новая важная отраслевую страница в календаре больших конгрессно-выставочных событий нашей страны. Мероприятия — это всегда история про сближение, новые контакты, расширение коммуникаций и поиск новых решений для развития отраслей. Мы приложили максимум усилий, чтобы новый форум стал пространством доверия для спорта и букмекеров, способствовал дальнейшему расширению сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших экономических форумов России, где спортивная платформа Фонда Росконгресс вместе с Министерством спорта формируют масштабную спортивно-деловую повестку».

источник: «Советский спорт»
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