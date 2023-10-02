Сальников высказался о получении нейтрального статуса пловцом Гирёвым

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выразил своё мнение по поводу того, что российский пловец Иван Гирёв получил нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация плавания присвоила 23-летнему атлету данный статус, однако позже Иван сообщил о своём нежелании участвовать в турнирах на таких условиях.

«‎Гирёв пояснил свою позицию. Насколько я понимаю, заявления о том, чтобы из него сделали нейтрального спортсмена, от него не было. Как он оказался в этом списке? Это вопрос к нему. Может, из любопытства решил посмотреть, что ему пришлют — декларацию или ещё что-нибудь. Возможно, были другие причины. Но желания получить этот статус у него не было, о чём он, насколько мне известно, сообщил»‎, — приводит слова главы ВФП ТАСС.

Гирёв является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года, чемпионата мира 2019 года и двухкратным чемпионом Европы (2021).