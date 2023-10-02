Вайсфельд заявил, что его второй год удивляет игра «Торпедо»

Бывший генеральный менеджер тольяттинской «Лады» и уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, какой клуб КХЛ больше всех удивил его в первый месяц нового сезона.

«Второй год подряд больше всех удивляет «Торпедо». У команды ушёл ведущий защитник, никаких известных игроков не пришло. Но они играют ещё сильнее, чем в прошлом году, очень сильное впечатление оставляют», – приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

На данный момент нижегородское «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. После 12 матчей в активе команды 19 очков. В следующей встрече нижегородцы примут на своём льду омский «Авангард». Матч состоится 3 октября.