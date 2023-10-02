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Президент МОК надеется, что спортсмены со всего мира смогут выступить на Олимпиаде-2024

С февраля прошлого года от международных соревнований отстранены атлеты из России и Беларуси.
Президент МОК надеется, что спортсмены со всего мира смогут выступить на Олимпиаде-2024
02 октября 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что организация рассчитывает на участие спортсменов со всего мира на равных условиях в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

«‎Мы также надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира, которые мирно соревнуются между собой, как это было на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане, где участвовали спортсмены из КНДР, с учетом того что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны. И схожая ситуация была во время Игр в Токио, в которых участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны. Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, во время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало ещё больше»‎, — приводит заявление Баха ТАСС.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.

источник: ТАСС
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