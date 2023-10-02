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Седрик Пакетт: КХЛ лучше, чем Швейцарская лига

Канадец доволен переездом в Россию.
02 октября 2023 19:50
автор: Денис Владимиров

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт сравнил КХЛ и швейцарскую лигу

«Не пожалел ли о выборе КХЛ, ведь та же Швейцария комфортнее? Думаю, здесь лига лучше, более похожая на Северную Америку. А там большие площадки, моей игре они не очень подходят. Так что я решил приехать сюда, попробовать», – приводит слова Пакетта «Чемпионат».

Паккет перешёл в московское «Динамо» в мае 2023 года. В составе бело-голубых он провёл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне он выступал за минское «Динамо». Ранее 30-летний канадец играл за клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

источник: Чемпионат.com
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