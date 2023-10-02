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РФС хочет проводить битвы взглядов перед матчами Кубка России

Нововведение позаимствуют из единоборств.
02 октября 2023 21:50
автор: Денис Владимиров

Российский футбольный союз (РФС) планирует организовывать перед играми Кубка России церемонии face to face и пресс-конференции, как это делается в единоборствах. Об этом рассказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин в рамках I Российского форума спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Хотим делать перед играми Кубка России face to face и пресс-конференции как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность», – приводит слова Терешина «Матч ТВ».

Ранее Терешин сообщил, что РФС хочет снять сериал про Кубок России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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