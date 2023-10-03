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«Обыкновенный фашизм». Винер — о нейтральном статусе россиян на соревнованиях

Россия и Беларусь не получили приглашение от МОК на Олимпийские игры-2024 в Париже в установленный срок.
03 октября 2023 12:56
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о возможной поездке россиян на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

Главный тренер сборной РФ участвует в форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

«Вот сидит рядом со мной наш друг, президент ПКР Павел Рожков. Паралимпийцы, которых убрали с Паралимпиады в Пекине, – это вообще позор! Позор для мира. Обыкновенный фашизм. А сейчас что они сделали? Выбросили Россию из членов МПК, но допустили отдельных людей в роли «никто». Как «никто», как беженцы. Как сказала мэр Парижа – пусть россияне выступают в команде беженцев. Неужели мы до этого дойдём? Мои дети на такое не пойдут, а я тем более», — приводит «Чемпионат» слова Винер.

Вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к участию в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остается нерешённым.

источник: Чемпионат.com
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