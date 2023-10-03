Кремлев сравнил предложения МОК по допуску россиян с отказом от родной матери

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев назвал унизительными предложения МОК.

В марте комитет рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе к соревнованиям. Атлеты не должны поддерживать СВО.

«Выступать без флага и гимна — то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь четкое решение. Надо иметь четкую позицию, тогда и там будут к нам по‑другому относиться. Один раз позволили — всё!» - приводит «Матч ТВ» слова Кремлева.

IBA допускает россиян и белорусов на международные соревнования с национальной символикой.