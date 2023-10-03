Глава ПКР Рожков сообщил о работе над переходом в Азию

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что организация почти готова к переходу в Азиатский паралимпийский комитет.

Отметим, что в июле ПКР уже обращался в оргкомитет АПИ с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ в соревнованиях под эгидой организации.

«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», — цитируют Рожкова «РИА Новости».

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже, в нейтральном статусе.