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Глава ПКР Рожков сообщил о работе над переходом в Азию

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приостановила членство ПКР.
03 октября 2023 14:18
автор: Александр Поволоцкий

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что организация почти готова к переходу в Азиатский паралимпийский комитет.

Отметим, что в июле ПКР уже обращался в оргкомитет АПИ с просьбой рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ в соревнованиях под эгидой организации.

«У нас идет серьезная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, там нас готовы видеть», — цитируют Рожкова «РИА Новости».

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже, в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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