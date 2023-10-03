Дина Аверина рассказала о своём желании выступить на Олимпиаде под флагом и с гимном России

Серебряный призер Олимпийских игр в художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что в настоящее время предпочла бы поехать на Олимпийские игры с государственной символикой родной страны.

«Так как мы были на Олимпийских играх в нейтральном статусе, то сейчас я бы выбрала поехать на Игры с гимном и флагом. В Токио этого не хватало. Понятно, что все знали, откуда мы, но все же не хватало. Ирина Александровна (Винер) советуется с нами, у нее такая же позиция», — приводит слова Дины Авериной «Матч ТВ».

Дина Аверина завоевала серебряную медаль в многоборье на Олимпиаде 2020 года в Токио. Российские атлеты выступали на турнире на условиях нейтрального статуса. 25-летняя гимнастка также является 18-кратной чемпионкой мира.

Решение по поводу допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже (2024) в данный момент не принято.