Париж столкнулся с нашествием клопов за 10 месяцев до открытия Олимпийских игр

В столице Франции, Париже обнаружили нашествие клопов. Город через десять месяцев должен принять Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает CBS News.

По информации источника, летом вредные насекомые стали появляться в отелях и съемных квартирах по всей столице. Затем вредители перебрались также в общественные места: в кинотеатры, в вагоны поездов и метро. Сообщается, что местные компании, ориентирующиеся на истреблении насекомых, не справляются с нагрузкой.

Городские власти крайне обеспокоены нынешней ситуацией из-за предстоящей Олимпиады и наплыва туристов и зрителей, которые рискуют столкнуться с данной проблемой.

«Клопы — это проблема общественного здравоохранения, и о ней следует заявить как о таковой», — написал заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар премьер-министру Элизабет Борн. Он призвал правительство разработать план действий по решению проблемы на национальном уровне.

Открытие Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, а сам турнир продлится до 11 августа.