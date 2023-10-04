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Две голевые передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

Овечкина не было.
04 октября 2023 07:12
автор: Иван Уральский

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Бостон» со счётом 5:4. Победитель определился только в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Также на его счету три броска в створ за 22:15 на льду.

Александр Овечкин, Александр Алексеев и Иван Мирошниченко не принимали участия во встрече.

«Вашингтон» в прошлом сезоне не попал в плей-офф. «Бостон», в свою очередь, стал победителем регулярного чемпионата, но в первом раунде Кубка Стэнли сенсационно вылетел от «Флориды».

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