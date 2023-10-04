В МОК заявили, что не запрещали российским атлетам участвовать в юношеской Олимпиаде

В МОК подтвердили, что организация не давала запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в зимней юношеской Олимпиаде 2024 года, которая будет проводиться в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что атлетам из этих стран не разрешат выступать под нейтральным флагом.

«На данный момент ни один индивидуальный спортсмен не имеет квалификации для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакие дополнительные решения не были приняты», - цитирует слова представителя МОК издание ТАСС.

Напомним, что зимние юношеские Олимпийские игры состоятся в провинции Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 2 февраля 2024 года.