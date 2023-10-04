На форуме АИС-2023 обсудили создание новых возможностей для российского спорта

На пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» участники обсудили развитие механизма внебюджетного финансирования, внедрение новых форматов, которые будут задавать тренды в международном спорте, а также роль в этом процессе букмекерских компаний. Организаторами Форума стали Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

Участниками дискуссии стали секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов; заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачёв, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин, аудитор Счётной палаты Светлана Орлова, генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и юрист Екатерина Гордон.

2024 год станет годом новых суперформатов российского спорта. В сентябре в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы.

«На фоне попыток поставить частные корпоративные интересы выше интересов спорта мы видим внедрение новых технологий для увеличения зрелищности спортивных состязаний. Всемирные игры дружбы должны стать одним из флагманских событий на международной спортивной арене, это не альтернатива, а коммерчески привлекательное соревнование для элиты мирового спорта», – заявил Марат Филиппов.

«Существенный вклад от букмекеров в развитие российского спорта на сегодня - около 25 млрд рублей», – сказал Одес Байсултанов.

«Целевые отчисления стали главным внебюджетным финансированием российского спорта. В 2020 году целевые отчисления составляли 2,3 миллиарда рублей. На конец года можно прогнозировать не менее 18 млрд рублей», – отметил Алексей Грачёв.

На Всемирных играх дружбы все спортсмены будут выступать под флагами своих стран, в отличие от того, что предлагают российским спортсменам международные спортивные организации.

«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь четкое решение. Надо иметь четкую позицию, тогда и там будут к нам по другому относиться. Один раз позволили – все!», – отметил Умар Кремлёв.

«Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков. Считаю, что такого унижения наша страна не должна терпеть. Вот, убрали паралимпийцев, это позор, это обыкновенный фашизм. Надо защищать спортсменов наших. И я попробовала это сделать в Токио, но меня отстранили на семь лет», – продолжила тему Ирина Винер.

Букмекерские компании готовы помогать российскому спорту развивать новые суперформаты.

«Мы готовы участвовать в формировании призового фонда Всемирных игр дружбы», – отметил Сергей Анохин.

«Предлагаю убрать конкуренцию, отставить в сторону эксклюзив и участвовать всем. И в первую очередь в формировании призового фонда. В некоторых странах спортсмены подсажены на денежную иглу. Давайте их купим. Пусть участвуют», – сказал Юрий Красовский.

В завершении сессии Одес Байсултанов сообщил, что форум «Азартные игры: отчисления на спорт» станет ежегодным.