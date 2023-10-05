Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных соревнований

Правительство РФ совместно с властями регионов поощрит российских спортсменов, которые выступают на международных турнирах в условиях санкций.

Как сообщает сайт Кремля, кабмин обеспечит выделение на эти цели из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели. Поручение дано Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания с членами правительства. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин и руководители субъектов страны.

Отметим, что поощрение также будет выплачиваться тренерам. Путин ждет доклад по данной теме до 1 февраля 2024 года.

Напомним, спортсмены из России отстранены от большинства международных соревнований из-за СВО.