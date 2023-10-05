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Станислав Поздняков: на Олимпиаде наших атлетов не ждут, им там не гарантирована безопасность

Мнение президента Олимпийского комитета России (ОКР).
05 октября 2023 11:47
автор: Виталий Овсянников

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о том, что российские атлеты, которым все-таки удастся поехать на Олимпиаду в 2024 году, столкнутся со многими трудностями.

«Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии – очень показательный момент. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», – цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Напомним, XXXIII Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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